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Manila'da Yangın: 300 Aile Etkilendi

Manila'da Yangın: 300 Aile Etkilendi
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Filipinler'in başkenti Manila'da çıkan yangında yaklaşık 300 aile zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin ulaşımda zorluk yaşadığı bölgede, vatandaşlar yangını söndürmek için kendi imkanlarıyla mücadele etti.

MANİLA, 16 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'nın Sta. Ana bölgesindeki bir mahallede çıkan yangından yaklaşık 300 aile olumsuz etkilendi.

Filipinler Ulusal Başkent Bölgesi İtfaiye Teşkilatı'na göre, itfaiye ekiplerinin dar patika yollardan bölgeye ulaşmakta güçlük çekmesi nedeniyle, küle dönen evlerine gelen bölge sakinleri hortum ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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