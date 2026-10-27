Manga sanatçısı Chiba Tetsuya Tokyo'da 87 yaşında hayatını kaybetti

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Japonya'ya özgü çizgi roman türü olan "manga"nın tanınmış sanatçılarından Chiba Tetsuya, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Chiba'nın eserlerini okuyucuların beğenisine sunan yayınevi Kodansha, yaptığı açıklamada, sanatçının perşembe günü Tokyo'da bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Manga sanatçısı Chiba'nın ölüm nedeni açıklanmadı.

Chiba, eserlerinde genç sporcuların hayat ve kariyer mücadelesini anlatırken, çocukluğunda yaşadığı savaş anılarını da otobiyografik hikayelerine ve mangalarına yansıttı. Sanatçı, savaş karşıtı çalışmalara da imza attı.

Ünlü manga sanatçısı Chiba, yetim bir gencin profesyonel boksör olma mücadelesini anlatan "Ashita no Joe (Fighting for Tomorrow)" adlı mangasıyla Japonya'da büyük ilgi görmüştü.

Serinin kahramanı Joe Yabuki'nin kurgusal rakibi için düzenlenen sembolik cenaze törenine hayranlar da katılmıştı.

Çin'de savaş yılları

Ocak 1939'da Tokyo'da dünyaya gelen Chiba'nın ailesi, doğumundan birkaç ay sonra Japonya'nın işgal ettiği Çin'in kuzeydoğusuna taşındı.

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 1945'te de ailesiyle Çin'de bulunan Chiba'nın bu yıllardaki anıları, sonraki eserlerini ve savaş karşıtı çalışmalarını etkiledi.

Kaynak: AA