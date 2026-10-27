Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manga sanatçısı Chiba Tetsuya Tokyo'da 87 yaşında hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manga sanatçısı Chiba Tetsuya, 87 yaşında hayatını kaybetti; yayınevi Kodansha, sanatçının perşembe günü Tokyo'da bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ashita no Joe ile Japonya'da büyük ilgi gören sanatçı, savaş anılarını ve savaş karşıtı çalışmalarını eserlerine yansıttı.

Japonya'ya özgü çizgi roman türü olan "manga"nın tanınmış sanatçılarından Chiba Tetsuya, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Chiba'nın eserlerini okuyucuların beğenisine sunan yayınevi Kodansha, yaptığı açıklamada, sanatçının perşembe günü Tokyo'da bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Manga sanatçısı Chiba'nın ölüm nedeni açıklanmadı.

Chiba, eserlerinde genç sporcuların hayat ve kariyer mücadelesini anlatırken, çocukluğunda yaşadığı savaş anılarını da otobiyografik hikayelerine ve mangalarına yansıttı. Sanatçı, savaş karşıtı çalışmalara da imza attı.

Ünlü manga sanatçısı Chiba, yetim bir gencin profesyonel boksör olma mücadelesini anlatan "Ashita no Joe (Fighting for Tomorrow)" adlı mangasıyla Japonya'da büyük ilgi görmüştü.

Serinin kahramanı Joe Yabuki'nin kurgusal rakibi için düzenlenen sembolik cenaze törenine hayranlar da katılmıştı.

Çin'de savaş yılları

Ocak 1939'da Tokyo'da dünyaya gelen Chiba'nın ailesi, doğumundan birkaç ay sonra Japonya'nın işgal ettiği Çin'in kuzeydoğusuna taşındı.

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 1945'te de ailesiyle Çin'de bulunan Chiba'nın bu yıllardaki anıları, sonraki eserlerini ve savaş karşıtı çalışmalarını etkiledi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

Brown'dan olay sözler: Galatasaraylılar böyle kadın gibi...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
Sadettin Saran kendini 'Utanç duyuyorum' diye savundu, davada ara karar çıktı

Kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu

Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu
Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası

İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden bomba Netanyahu iddiası
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var