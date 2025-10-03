Manchester'daki Sinagog Saldırısında 2 Ölü, Saldırgan Polis Tarafından Vuruldu

İngiltere'nin Manchester kentinde dün meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan sinagog saldırısında hayatını kaybedenlerden biri ve bir yaralının polis tarafından vurulduğu belirlendi.

Greater Manchester Polisi, kentteki Heaton Park Sinagogu önündeki kaldırımda bulunanlara önce arabayla çarpan ardından da bıçağıyla etraftaki insanlara yönelen saldırgan Jihad al Shamie'nin öldürdüğü iki kişiyle ilgili açıklama yaptı.???????

Polis tarafından üzerinde bomba bulunduğu şüphesiyle vurularak öldürülen al Shamie ve saldırının iki kurbanının otopsisiyle ilgili yapılan açıklamada, kurbanlardan birinde polis kurşunu bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, vurulduktan sonra bomba imha uzmanlarınca al Shamie üzerinde yapılan aramada patlayıcı veya ateşli silah bulunmadığı bildirildi.

Saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin de polis tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, iki kurbanın da sinagog kapısı ve zanlı al Shamie'ye yakın olduğunun "tahmin edildiği" aktarıldı.

Manchester'daki Heaton Park Sinagogu önünde dün gerçekleşen saldırıda Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı Jihad al Shamie önce arabasını vatandaşların üzerine sürmüş ardından da orada bulunanlara bıçakla saldırmıştı.

Saldırıda, Adrian Daulby (53) ve Melvin Cravitz (66) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Al Shamie ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Greater Manchester Polisi, olaya terör saldırısı olarak yaklaştıklarını açıklamıştı.