Haberler

Turizmci Sigara Bırakmayı Teşvik Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyalı turizmci Hüseyin Aydoğan, otellerinde sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personeli arasında her ay kura çekilişi yaparak, emekli maaşından biriktirdiği parayı ödül olarak dağıtıyor.

Antalyalı turizmci Hüseyin Aydoğan, otellerinde sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personeli arasında her ay kura çekilişi yaparak, emekli maaşından biriktirdiği parayı ödül olarak dağıtıyor.

Manavgat ilçesindeki iki otelde yaklaşık 110 personeli bulunan 40 yıllık turizmci Aydoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayı bıraktırma mücadelesini kendi işletmelerindeki çalışanları üzerinde sürdürüyor.

Otel çalışanları arasında sigara kullanımını azaltma hedefiyle sigara içmeyen veya sigarayı bırakanlar arasında her ay kura çekilişi yapan Aydoğan, ödül olarak kendi emekli maaşından biriktirdiği parayı dağıtıyor.

Çalışanların yüzde 60 ila 70'inin bu çekilişe katılmak için sigarayı bıraktığını veya hiç başlamadığını dile getiren Aydoğan, "Sigarayı bırakma sözü verenler, bir sonraki ay düzenlenen çekilişlere katılıyor." dedi.

Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta yürüttüğü sigarayı bıraktırma mücadelesinin uluslararası alanda örnek bir davranış teşkil ettiğini vurguladı.

Sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini göstermek için sigara içen personelini hastanelerde ameliyat olmuş kişileri ziyaret ettirdiğini ifade eden Aydoğan, bu sayede 3 kişinin "Bir daha sigara içmeyeceğim." sözü vererek sigarayı tamamen bıraktığını aktardı.

"Hiç bırakma girişiminde bulunmamıştım, ta ki o otelde işe başlayana kadar"

Sigarayı bırakan otel personeli Yağmur Kökçen ise proje sayesinde sigarayı bıraktığını anlattı.

Bir sene önce başladığı sigarayı bir türlü bırakamadığını ifade eden Kökçen, "Hiç bırakma girişiminde bulunmamıştım, ta ki o otelde işe başlayana kadar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bana bıraktırmak için çok çabaladılar." diye konuştu.

Mutfak personeli Ali Ay ise otele başladığı gün bu uygulama sayesinde sigarayı bıraktığını belirterek, daha sağlıklı bir yaşama kavuştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.