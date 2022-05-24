MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN ALANLARA DÖKÜLEN MOLOZLAR KALDIRILIYOR - Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan ormanlık alana atılan inşaat molozları, Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 10 gün süren yangında 70 bin hektar orman yandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangında 7 kişi yaşamını yitirdi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede zarar gören evler ve iş yerleri yıkılıp yenilerinin yapımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından proje başlatıldı. Bölgede inşaatlar yükselirken yanan orman alanlarının bazı bölgelerine hafriyat ve çöp döküldüğü görüldü. Bu duruma vatandaşlar tepki gösterirken, safari turlarının da yapıldığı bölgedeki durumun DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden belediye ekipleri molozların kaldırılması için çalışma başlattı. Molozları belirlenen bir alanda toplayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha sonra molozların toplandığı alana toprak doldurma işlemi yaparak, görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel