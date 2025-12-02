Manavgat'ta 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davası başladı (4)

DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın özel kalem müdiresi Bulem Şahbaz ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya ifade verdi. Her iki sanık da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün ara verilen duruşma yarın devam edecek.