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Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada tur midibüsü, kamyonet ve 2 otobüsün karıştığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda tur midibüsü, kamyonet ve 2 otobüsün karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tur midibüsünde bulunan rehber Dilek Duran (44) ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Duran, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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