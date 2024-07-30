Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada tur midibüsü, kamyonet ve 2 otobüsün karıştığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda tur midibüsü, kamyonet ve 2 otobüsün karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada tur midibüsünde bulunan rehber Dilek Duran (44) ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Duran, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyruğu oluştu.