Manavgat'ta Tur Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı

Manavgat'ta Tur Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 turist yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi, şoför kayıplarda.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün yoldan çıkıp devrildiği kazada, 5 turist yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Farklı ülkelerden 12 turisti Manavgat'tan Antalya Havalimanı'na götüren R.Ü.'nün kontrolünü yitirdiği 07 MKR 84 plakalı tur minibüsü, yoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan turistlerden 5'i yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tur minibüsünün şoförü R.Ü. kazanın ardından yaya olarak kaçtı. R.Ü.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer turistler ise başka bir araçla kaza yerinden götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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