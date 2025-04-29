Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Manavgat'ta Tur Midibüsü Devrildi: 19 Yaralı

Manavgat'ta Tur Midibüsü Devrildi: 19 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi yaralandı.

Fatih K. idaresindeki 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafabey Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile midibüste bulunan 18 Rus turist yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.