Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kenya uyruklu bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, otomobilin yaya geçidinde yürüyen kişiye çarpması sonucu gerçekleşti.

Esra A. yönetimindeki 09 BZ 084 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D 400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Kenya uyruklu 41 yaşındaki Jasalyne Jemutai Chepkiyeng'e çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Hikmet B. idaresindeki 02 ABH 630 plakalı otomobil ile Ahmet B. yönetimindeki 07 CEE 943 plakalı otomobil de çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Chepkiyeng, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobildeki 2 yaralı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
