Manavgat'ta su taşkınından hasar gören yerlerde çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yaşanan taşkının zarar verdiği bölgelerde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yaşanan taşkının zarar verdiği bölgelerde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Manavgat Belediyesinden yapılan açıklamada, Manavgat Irmağı ve çevresinde yürütülen çalışmalarda yağış ve taşkın sonrası biriken atıkların temizlenerek su akışını engelleyebilecek unsurların ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Yağıştan etkilenen mahallelerde oluşan hasarların tespiti için sahada inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, belirlenen program dahilinde bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, çalışmaların sürdüğü ilçede riskli bölgelerde önleyici tedbirlerin artırıldığı ve olası yeni yağışlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, taşkınlardan etkilenen alanlarda bakım ve onarım çalışmalarının ivedilikle yürütüldüğünü, Manavgat Irmağı'nda ve taşkın riskinin devam edebileceği noktalarda iş makineleri desteğiyle kapsamlı temizlik çalışması yapıldığını ifade etti.

Çiçek, yürütülen çalışmaların beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği risklerin azaltılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
