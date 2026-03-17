Antalya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, otoyol çalışmalarında görevli bir sürücünün ilk müdahalesiyle başladı.

Abdülsamet A. idaresindeki 07 ARN 024 plakalı otomobil D-400 kara yolu Aksaz Kavşağı yakınlarına geldiğinde motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek alandan uzaklaştı.

Yangına, o sırada yoldan geçmekte olan otoyol çalışmalarında görevli su tankeri sürücüsü ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
