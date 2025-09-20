Haberler

Manavgat'ta Sazlık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlıca Mahallesi Kumköy bölgesindeki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve vatandaşlar da yangına destek verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ilıca Mahallesi Kumköy bölgesindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına iş makineleriyle destek verdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
