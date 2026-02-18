Manavgat'ta kopan elektrik tellerindeki akıma kapılan 3 kuzu telef oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, elektrik tellerinin rüzgar nedeniyle kopması sonucu 3 kuzu akıma kapılarak telef oldu. Olay sonrası mahalle sakinleri, eski hatlar için yetkililerden önlem alınmasını talep etti.
Ulukapı Mahallesi Çeltikçi Denizcilik Lisesi yakınlarında rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik telleri koparak yola düştü.
O sırada bölgede bulunan 75 yaşındaki Musa Öz'e ait 3 kuzu, tellere temas ederek telef oldu.
Yerde hareketsiz yatan kuzularını gören Öz, durumu jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Mahalle sakinleri, hatların eski olduğunu belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
Kaynak: AA " / " + Mustafa Karabıyık -