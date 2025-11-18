Manavgat'ta Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin refüje çarpmasının ardından karşı şeride savrulması sonucu kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mehmet Ali Kara idaresindeki 34 ZC 2329 plakalı otomobil, Ilıca mevkisinde servis yolunu ayıran refüje çarpıp, karşı şeride savrulması sonucu işitme engelli Aziz Gömeç idaresindeki 07 BEU 25 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sıkıştığı otomobilden çıkarılan Kara, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İki araçta da ağır hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel