Manavgat'ta Nehirde Ceset Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Zeynel Şenol Köprüsü altında bulunan cesedin, bir otelin restoranında şef olarak çalışan Mehmet Uğur Uysal'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Zeynel Şenol Köprüsü'nün altında ırmak içinde Mehmet Uğur Uysal'ın (43) cesedi bulundu.

Bugün saat 11.30 sıralarında Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Zeynel Şenol Köprüsü'nün altında ırmak içinde ceset olduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin, bir otelin restoranında şef olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Uğur Uysal'a ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
