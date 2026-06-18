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Antalya'da kilitli kaldığı araçta havasız kalan çocuk yoğun bakıma alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kilitli kaldığı minibüste havasız kalan 15 yaşındaki E.Y., yoğun bakıma alındı. Baba, oğlunu hareketsiz görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kilitli kaldığı minibüste havasız kalan 15 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Demirciler Mahallesi'nde evlerinin önündeki park halindeki minibüse giren E.Y. henüz belirlenemeyen nedenle kapıların kilitlenmesiyle araçta mahsur kaldı.

Bir süre sonra oğlunun araç içerisinde hareketsiz yattığını fark eden baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, E.Y'yi, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilerek yoğun bakıma alındı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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