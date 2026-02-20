Haberler

Antalya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastanelere sevk edildi, ticari araç sürücüsünün durumu kritik.

Sadık Y. idaresindeki 07 LMC 84 plakalı midibüs, Kızılağaç Mahallesi D-400 karayolunda, aynı istikamette giden Süleyman A. yönetimindeki 07 BTC 619 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Durmuş Ali Y. ve midibüsteki yolculardan Ceren D., Merve D., Nesrin G., İrem Ç. ile Ercan U. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan ticari araç sürücüsü Süleyman A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Görüntülerde, araçların çarpışma anı ile midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
