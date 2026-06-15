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Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan M.M., jandarma ve JASAT ekiplerinin operasyonuyla metruk bir binada saklanırken gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Çeltikçi Mahallesi'nde birlikte yaşadığı A.Z'yi silahla vurarak yaralayan M.M., daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli M.M, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu metruk binada saklanırken yakalandı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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