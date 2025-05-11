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Manavgat'ta Depoda Yangın Çıktı

Manavgat'ta Depoda Yangın Çıktı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ayakkabı deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında 4 kişi dumandan etkilendi ve tahliye edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde depoda çıkan yangın söndürüldü.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan binanın zemin katındaki ayakkabı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, üst katlarda dumandan etkilenen 4 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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