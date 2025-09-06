Manavgat'ta Deniz Kaplumbağası Ambulansı Hizmete Girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz ve tatlı su ekosisteminden yararlanan tüm canlılar için "deniz kaplumbağası ambulansı" hizmet verecek.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) bünyesinde hayata geçirilen deniz kaplumbağası ambulansı, Muğla'dan Mersin'e kadar uzanan kıyı hattı boyunca görev yapacak.

Özel donanımlı araçta yaralı hayvanlara ilk müdahaleyi sağlayacak tıbbi malzemeler, ilk yardım çantaları ve acil müdahale kitleri bulunuyor.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Taşkavak, AA muhabirine, 7 gün 24 saat hizmet veren ihbar hattı aracılığıyla hızlı şekilde müdahaleye hazır olduklarını söyledi.

DEKAFOK ekibinin veteriner hekimle koordineli şekilde olay yerine ulaştığını belirten Taşkavak, "Yaralı kaplumbağa, fok ya da farklı bir deniz canlısı alınarak rehabilitasyon merkezine getiriliyor. Gerekli görülürse veteriner kliniğinde operasyon yapılıyor." dedi.

Vatandaşların, "0850 535 07 07" numaralı hattan 7 gün 24 saat ihbarda bulunabileceğklerini dile getiren Taşkavak, yalnızca yaralı hayvanların değil karaya çıkan dişi kaplumbağaların ya da yeni çıkmış yavruların da bildirilebileceğini anlattı.

DEKAFOK gönüllü veterinerlerinden Mehmet Yüksel de hızlı müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ambulanstaki donanımlar ve ilaçlarla olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıklarını kaydeden Yüksel, "Ardından hayvanı merkezimize getiriyor, gerektiğinde kliniğimizde operasyon gerçekleştiriyoruz. Rehabilitasyonu tamamlanan canlıları yeniden denize bırakıyoruz. Nakil sırasında daha güvenli ve kontrollü olmak için genellikle 3-4 kişilik ekiple çalışıyoruz." diye konuştu.