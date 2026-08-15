Haberler

Manavgat'ta Çöp Kamyonu Faciası: İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yaptığı çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yaptığı çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Manavgat Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Yaşar Vural (49), Ilıca Mahallesi Çarıklı Parkı yanında çöp toplarken, S.A yönetimindeki 07 LFP 46 plakalı çöp kamyonunun geri manevra yapması sonucu aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı

Çevre illerden bile gelen var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 11 yaralı

Nişan yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü