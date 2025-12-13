Manavgat'ta Boş Arazi'de Erkek Cesedi Bulundu
Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Side Stadyumunun yakınlarındaki boş arazide erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi cesedin Orhan Günel'e (59) ait olduğunu belirledi. İncelemenin ardından Günel'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel