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Manavgat'ta ATV Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta ATV Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Yaman Akıncı'nın kullandığı ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan Lütfullah Gökdere yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yaman Akıncı (36) idaresindeki 48 BH 398 plakalı ATV, Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Akıncı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ATV'de bulunan ve kazada ağır yaralanan Lütfullah Gökdere (29) ise kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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