Antalya'da çayda akıntıya kapılan kişi kayboldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde piknik yaparken serinlemek için Alara Çayı'na giren 25 yaşındaki Ahmet Polat, akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD, JAK ve İHH ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Alara Çayı'na giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.
Karakaya Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan Ahmet Polat (25), serinlemek amacıyla Alara Çayı'na girdi.
Bu sırada akıntıya kapılan Polat kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, JAK ve İHH ekipleri, Polat'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık