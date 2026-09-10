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Manavgat'ta 82 kişinin 233 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otellere sebze ve meyve ticareti yapan bazı kişilerin yüksek kar vaadi ve çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığı, 82 kişiyi toplam 233 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otellere sebze ve meyve ticareti yapan bazı kişilerin yüksek kar vaadi ve çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığı, 82 kişiyi toplam 233 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

Manavgat Adliyesi'ne gelen ilçede inşaat sektöründe faaliyet gösteren Onur Karyağdı ile Halil İbrahim Şimşek, dolandırıldıklarını öne sürerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Karyağdı, 2025'te tanıştığı otellere toptan meyve sebze ticareti yaptığını söyleyen F.Ç tarafından dolandırıldığını ileri sürdü.

F.Ç'nin kendisine paraya ihtiyacı olduğunu, kar payı karşılığında araç almak istediğini ve karşılığında çek vereceğini söylediğini iddia eden Karyağdı, şubat ayından itibaren bu kişiye ulaşılamadığını ifade etti.

Karyağdı, yurt dışına çıktığını ileri sürdüğü F.Ç'nin yakınlarının da şikayetçi olmamaları için kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Mağdurlardan Halil İbrahim Şimşek de 3 dairesini çek karşılığında verdiğini ve dolandırıldığını iddia etti.

Karyağdı ve Şimşek, yaptıkları araştırmada F.Ç'nin benzer yöntemle 82 kişiyi toplam 233 milyon lira dolandırdığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA
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