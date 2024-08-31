Manavgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı ve Şevval Sam Konseri

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı fener alayı ve Şevval Sam konseriyle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki fener alayı yürüyüşüyle başladı. Fener Alayına Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve çok vatandaş katıldı. Binlerce Manavgatlı ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle Atatürk Kültür Merkezi'ne yürüdü. Yürüyüşe katılanlar marşlar söyledi. Fener alayının ardından ünlü sanatçı Şevval Sam, sahne aldı. Şevval Sam, konser alanını dolduran kalabalığa sevilen şarkılarını seslendirdi. Etkinlikte konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Biz Atatürk gençliğiyiz. Biz her zaman genç kalacağız, yorulmayacağız, durmayacağız, bıkmayacağız. Nasıl ki atalarımız bu ülkeyi düşmanlardan temizlemişse, nasıl ki büyük önderimizin liderliğinde tam bağımsız Türkiye yolunda 4 günde 500 kilometreyi yürüyüp Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar düşmanı sürmüşse, biz de durmadan daha ileriye hep beraber yürüyeceğiz. Atatürk gençlerine güvendi ve cumhuriyeti gençliğe, bizlere emanet etti. Çünkü bize, sizlere inandı. Atamız, 'Zafer, zafer benimdir diyenindir' der. Zafer bizimdir" diye konuştu.

HABER: Mithat ABAKAN - KAMERA: Ömer KARÇA / ANTALYA