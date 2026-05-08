Haberler

Manavgat'ta 13 ülkeden yerleşik yabancılar Türkçe öğreniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Türkçe kurslarına 13 ülkeden 60 yerleşik yabancı katılıyor. Katılımcılar, öğrendikleri Türkçeyi günlük yaşamda pratik etme fırsatı bulurken, sosyal etkileşim de sağlıyorlar.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Türkçe kurslarına katılan 13 ülkeden 60 yerleşik yabancı Türkçe eğitimi alıyor.

Oymapınar Barajı mevkisindeki bir tesiste gerçekleştirilen "birlik ve beraberlik" programına kursiyerler, eşleri ve çocuklarıyla katıldı.

Farklı coğrafyalardan gelerek ilçeye yerleşen yabancı vatandaşlar, etkinlikte hem sosyalleşme imkanı buldu hem de öğrendikleri Türkçeyi günlük hayatta pratik etme fırsatı yakaladı.

Manavgat Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde devam eden kurslara Rusya, ABD, İngiltere ve Endonezya gibi 13 farklı ülke vatandaşı katılıyor.

Haftada iki gün, 4'er saat olarak düzenlenen derslerde Almanca-Türkçe Öğretmeni Hüseyin Torun tarafından okuma, yazma ve konuşma eğitimleri veriliyor.

Yaklaşık 3 aylık süreci başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları teslim ediliyor.

İlçe Halk Eğitimi Müdürü Erol Yazıcı, kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek,"Yerleşik yabancılar Türkçe öğrenme konusunda birbirleriyle yarışıyor. Kursiyerlerimizin kurs sonunda bize Türkçe teşekkür etmeleri en büyük gurur kaynağımız. Kapımız öğrenmek isteyen tüm yabancı misafirlerimize açık." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
Hürmüz'de gerilim arttı, Trump'tan açık tehdit var: Ateşkes olmazsa...

Saldırılar sonrası gerilim artıyor! Savaş boyunca bunu ilk kez söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti

Putin'in önünde dikkat çeken hareket
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

Marketi dağıtan saldırgan kadın tanıdık çıktı
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti

Putin'in önünde dikkat çeken hareket
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Panik yapmayın
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu

Ünlü çift aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu