Manavgat Devlet Hastanesi'nde çoklu trafik kazası senaryosuyla HAP tatbikatı yapıldı

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Manavgat Devlet Hastanesi'nde, çoklu trafik kazası senaryosu üzerinden Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında tatbikat yapıldı.

Dış toplu yaralanma koduyla verilen ihbar ve gelen haber üzerine harekete geçen hastane ekiplerinin müdahale süreçlerinin canlandırıldığı tatbikatta, kazada yaralanan vatandaşların hastaneye nakli, acil serviste karşılanması, triyajı ve tedavileri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Hastane bahçesinde oluşturulan özel tatbikat alanında düzenlenen uygulamada, senaryo gereği meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşların hastaneye nakli ve sağlık ekiplerince müdahale edilmesi canlandırıldı.

Tatbikatta hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli tarafından hasta kabul, triyaj, müdahale ve koordinasyon süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarının mesleki yeterlilikleri, ekip çalışması, kurumlar arası koordinasyon ve acil durumlara hızlı müdahale kabiliyetlerinin değerlendirildiği tatbikatta, hasta yakını rolünü üstlenen personelin performansıyla senaryoya gerçekçilik kazandırıldı.

Antalya UMKE ekipleri de tatbikatın hazırlık aşamasında görev aldı ve uygulamaya gözlemci olarak katıldı.

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, tatbikatla hastanenin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyinin değerlendirilmesi, mevcut uygulamaların geliştirilmesi ve olası afetlerde kesintisiz sağlık hizmeti sunumunun desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA