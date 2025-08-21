Manavgat Belediyesi Soruşturmasında Tutuklanan Televizyon Sahibi Serbest Bırakıldı
Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan yerel televizyon kanalı sahibi Okan Kaya, serbest bırakıldı. Kaya, rüşvet verme, rüşvet alma, zimmet ve icbar suretiyle irtikap suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
Kaya, soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "zimmet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Okan Kaya, bugün serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel