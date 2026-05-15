Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davasında karar açıklandı

Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanık Niyazi Nefi Kara'yı "örgüt kurma ve yönetme", "zincirleme rüşvet alma", "irtikap", "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 46 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 2,5 milyon lira adli para cezasına çarptırdı.

Kara hakkında ayrıca, kamu görevinden yoksun bırakılma kararı verildi.

Eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise "örgüt kurma ve yönetme", "zincirleme rüşvet alma", "irtikap", "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 40 yıl hapis ve 2 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, baklava kutusunun içinde ele geçirilen dövizin müsadere edilmesine karar verdi.

Sanıklardan Sıla Ceyhan Berkaya'ya "örgüt üyeliği" suçundan 2 yıl 8 ay, "zincirleme rüşvet alma" suçundan 5 yıl 2 ay, "irtikap" suçundan da 5 yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldığı süre ve hükmolunan ceza dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Berkaya'nın ayrıca kamu görevinden yoksun bırakılması kararlaştırıldı.

Tutuklu sanık Hüseyin Cem Gül'e ise "örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma", "zincirleme irtikap", "zimmet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 41 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tutuklu sanık Mesut Kara da "örgüt üyesi olma", zincirleme "rüşvet alma", "irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 24 yıl 2 ay hapis ve 1,4 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, bazı tutuksuz sanıklar hakkında ise "rüşvet alma", "irtikap" ve "zimmet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklardan Demir Demir ve İlker Günay'ın da "rüşvet alma ve aracılık etme" suçlarından tutuklanmalarına hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca, soruşturma kapsamında ele geçirilen altın, döviz ve bazı gayrimenkullerin de müsadere edilmesine karar verdi.

Soruşturma

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.

İddianame

Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülen iddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edilmişti.

İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara işaret edilip Manavgat Belediyesi'nde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları bilgisine yer verilmişti.

Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarılmıştı.

İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülmüştü.

Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları istenmişti.