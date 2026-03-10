Haberler

Manavgat'ta Eski Belediye Başkanı ve 36 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik 'suç örgütü kurma', 'örgüt faaliyeti kapsamında zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye başkan yardımcısı, yapı kontrol müdürü, belediye çalışanları, müteahhitler ve otel sahiplerinin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturmada daha önce eski belediye başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

Manavgat'ta 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan faydalanan bir kısım şüpheli ifadeleri, MASAK raporları, Şükrü Sözen ve şüphelilerden elde edilen dijitallerden çıkan suç ihtiva eden yazışmalar, bilgi ve belge paylaşımlarından bazı iş insanlarının, turizmcilerin ruhsata, projeye aykırı yapılar için Şükrü Sözen'e, kardeşine elden veya bazı aracılar veya kurulan şirketler üzerinden rüşvet verdikleri tespit edildi. Derinleştirilen soruşturma kapsamında bir kısım rüşvet olarak verilen taşınmazların emanetçi tabir edilen kişiler üzerinden el değiştirerek şüphelilere bedelsiz geçtiği, yine eski imar müdürünün birinci derece yakınlarına bedelsiz veya değerinin çok altında verilen daireler karşılığında bazı müteahhitlerin ruhsata, projeye aykırı taşınmazlarına iskan verildiği belirlendi.

Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporlarında bazı ihale işlerinin menfaat karşılığı sürekli belirli firmalara verilerek milyarlarca kamu zararına neden olunduğu, şüpheli eski belediye başkanı ve kardeşinin belediye imkanlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak bir iş adamının otel hissesini zorla el değiştirttikleri, şüphelilerin işledikleri suçlardan elde ettikleri gelirlerle belirli kişiler üzerinde birçok lüks araç ve taşınmaz, iş yeri alarak, işletmeler kurarak aklama yaptıkları da tespit edildi. Bazı şüphelilerin, tutuklulardan bazılarının yönlendirmesiyle sadece aleyhte ifade veren otelciler hakkında, içeriden aldıkları bilgilerle sahte ihbarlar yaptırarak yüksek meblağlı cezalar yazılmasını sağladıkları, turizmcileri bu şekilde korkutmaya çalışarak gözdağı verdikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada eski belediye başkan yardımcısı O.E.D., yapı kontrol müdürü M.Y. ile belediye çalışanları, müteahhitler, otel sahiplerinin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli bu sabaha karşı jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Aynı soruşturmada eski belediye başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
