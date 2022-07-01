Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Manavgat Belediyesi'ne ait 4 plaja mavi bayrak verildi.

Manavgat Belediyesi'ne ait Boğaz Halk Plajı, Kızılot Halk Plajı, Nar Beach Plaj 1 ve Nar Beach 2, plajları mavi bayrak almaya hak kazandı.

Boğaz Otel Halk Plajı'nda düzenlenen mavi bayrak törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk Halil Bayaz, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Eryiğit, belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri katıldı.

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Eryiğit, törendeki konuşmasında, belediyeye ait 4 plajın mavi bayrak almaya hak kazandığını söyledi.

Dünyada en çok mavi bayraklı plaja sahip şehrin 229 plaj ile Antalya olduğunu belirten Eryiğit, "Manavgat sınırları içinde bulunan 55 plaj ile ülkemizin en fazla mavi bayrak ödülünü bunduran ilçedir. Manavgat'ta ek tesislerle birlikte 81 tesis ve 8 halk plajı mavi bayrak ödülüne sahiptir. Bu 8 halk plajından 6'sı Manavgat Belediyesi'ne aittir. Manavgat Belediyesi halk plajları kalite olarak da her yıl üzerine koyarak daha iyi hizmet veriyor." dedi.

Belediye Başkanı Sözen ise Manavgat'ta yaşayan vatandaşlara ve yabancı misafirlere en iyi şekilde hizmete vermeye çalıştıklarını kaydetti.

İlçede 250'nin üzerinde 5 yıldızlı konaklama tesisi bulunduğunu ifade eden Sözen, "Manavgat Belediyesi olarak özel sektörün bu girişimlerine yerel yönetim olarak ayak uydurmak, desteklemek görevimiz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, plajlarda halka emek veren, hizmet veren özellikle belediyedeki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra göndere mavi bayrak çekildi.

AA / Güncel