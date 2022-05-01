Son dakika haberleri! Manastır, savaş mağdurlarının sığınağı oldu (2)

Sığınmacıların manastırdaki sosyal yaşamı

Aynı zamanda sığınmacı da olan Rahibe Josepha'nın açıklaması

Ukrayna'nın Ivano-Frankivsk bölgesinde yer alan Hoshiv Manastırı, Kutsal Ailenin Rahibeleri Cemaatine ev sahipliği yapıyor. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatması ile sırtını Karpat Dağları'na vermiş manastırda huzur içerisinde yaşayan 21 rahibenin de hayatı değişti. Savaşın ilk günü bölge halkı ile bir araya gelen rahibeler, evlerinden kaçmak zorunda kalan savaş mağdurlarına kapılarını açarak destek olma kararı aldılar. İki hafta içerisinde odalarının neredeyse hepsi çatışmaların çok yoğun şekilde yaşandığı Mariupol, Zaporizhzhia, Kherson ve Kiev gibi şehirlerden günler süren yolculuklarla gelen insanlar ile dolan manastırda an itibariyle yerlerinden edilmiş 35 kişi misafir ediliyor. Yaşadıkları travmaların etkisi ile içlerine kapanık olan insanlar rahibelerin özverileri ve uzattıkları şefkat elleri ile hayata yeniden tutunuyorlar. İsteyenlerin ayinlere katılabildiği manastırda, aidiyet duygusu kazanmaları ve topluluğun bir parçası haline gelmeleri için rutin yapılan işler sığınmacılar arasında bölüştürülüyor. Rahibeler, savaşı en ağır şekilde yaşayan çocuklar ile oyunlar oynayarak, yaşadıkları travmaları atlatmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. İlk günlerde ağlama seslerinin yükseldiği manastırda şimdi çocukların kahkahaları duyuluyor. Başrahibe Dominic, çocuklara boyama yapmaları için renkli kalemler veriyor.