Kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin çarptığı TIR sürücüsü öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil, benzin istasyonu önünde park halindeki TIR'dan inen şoförü ezerek ölümüne sebep oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde seyir halinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil, benzin istasyonu önünde park halindeki TIR'dan inen sürücü O.D.B.'ye çarptı. Kazada TIR şoförü hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde Samsun- Ankara yolu, Ankara istikametinde meydana geldi. E.D. yönetimindeki 06 FOA 643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, yol kenarında bulunan benzin istasyonun park alanına savruldu. Bu sırada park ettiği 07 ZZ 401 plakalı TIR'dan inen sürücü O.D.B. (41) markete giderken, takla atan otomobilin altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü O.D.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti

Trump, İran'la ateşkesi kabul etti! Şartı hala aynı
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti

İsrail ve İran'ın da ateşkes kararı belli oldu
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf

Ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih'e boyun eğdi

Bayern Münih ile kozlarını paylaştı: İşte sonuç
Dehşet evi! Emekli uzman çavuş silahını ailesine doğrulttu

Dehşet evi! Emekli uzman çavuş silahını ailesine doğrulttu
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı

İran, "ABD kabul etti" dedi, Trump yalanladı