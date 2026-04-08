Kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin çarptığı TIR sürücüsü öldü

ANKARA'nın Mamak ilçesinde seyir halinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil, benzin istasyonu önünde park halindeki TIR'dan inen sürücü O.D.B.'ye çarptı. Kazada TIR şoförü hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde Samsun- Ankara yolu, Ankara istikametinde meydana geldi. E.D. yönetimindeki 06 FOA 643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, yol kenarında bulunan benzin istasyonun park alanına savruldu. Bu sırada park ettiği 07 ZZ 401 plakalı TIR'dan inen sürücü O.D.B. (41) markete giderken, takla atan otomobilin altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü O.D.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

