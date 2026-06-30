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Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 8 yaralı

Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 8 yaralı
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Ankara Mamak'ta servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza anı ise araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Samsun Yolu üzerinde meydana geldi. Mamak istikametine giden 06 AEZ 826 plakalı servis minibüsü ile 06 EBS 694 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste ve otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Servis minibüsü ile otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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