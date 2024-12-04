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Mamak'ta Meslek Edinme Kursları 2024-2025 Dönemi Başladı

Mamak'ta Meslek Edinme Kursları 2024-2025 Dönemi Başladı
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Mamak Belediyesi, meslek edinme kurslarının 2024-2025 dönemini düzenlediği törenle açtı. Kurslar, kadınlara çeşitli alanlarda eğitim vererek el becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Mamak Belediyesinin düzenlediği meslek edinme kurslarının 2024-2025 dönemi törenle başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada eğitmen açığını, belediyenin imkanlarıyla kapatarak, kursları yeniden açtıklarını söyledi.

Kurslarda, kadınlara el becerilerini geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olacak dikiş, cilt bakımı, iğne oyası, örgü ve bilgisayar gibi dersler veriliyor.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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