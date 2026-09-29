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Mamak'ta apartman yangınında mahsur kalan anneyi ve oğlunu itfaiye kurtardı

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Mamak'ta apartman yangınında mahsur kalan anneyi ve oğlunu itfaiye kurtardı
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Ankara'nın Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarılırken dumandan hafif etkilenen ikiliye sağlık ekipleri müdahale etti, ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi 293. Sokak'taki bir apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan S.A. ve oğlu A.A'yı kurtardı. Dumandan hafif şekilde etkilenen anne ve oğulun tedavisi sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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