Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Maltepe'deki gecekondu yangınında 11 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında bir gecekonduda çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

MALTEPE'de gecekonduda çıkan yangında 11 yaşındaki İbrahim Karaduman hayatını kaybetti. Anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Evde bulunan Özlem Karaduman (41), Ali Karaduman (39) ve Talha Karaduman (6) yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde 11 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaduman çifti ile 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından ölen Halil İbrahim Karaduman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar

TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını

Masaj salonu değil fuhuş yuvası! Polis baskını skandalı ortaya çıkardı
Korkunç manzara! Evin terasında cansız bedeni bulundu

Gözlerine inanamadılar! Terasta korkunç manzara
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Niğde’de bedava terlik izdihamı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Esnafın duyurusu yetti: Küçük bir jest bir anda kontrolden çıktı

Turistleri kiliseye alan rahip eylemcilere hareket çekti!

Kilisenin kapılarını turistlere açtı, eylemcilere böyle karşılık verdi
Kocaelispor kötü gidişatını Alanya'da sonlandırdı

Süper Lig'de yeni hafta muhteşem başladı