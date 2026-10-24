Maltepe'deki gecekondu yangınında 11 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi ağır yaralandı

MALTEPE'de gecekonduda çıkan yangında 11 yaşındaki İbrahim Karaduman hayatını kaybetti. Anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Evde bulunan Özlem Karaduman (41), Ali Karaduman (39) ve Talha Karaduman (6) yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde 11 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaduman çifti ile 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından ölen Halil İbrahim Karaduman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı