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Maltepe'deki bina çökmesinde 5 kişi öldü, İçişleri Bakanı Çiftçi taziye mesajı yayımladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Maltepe'deki kısmi bina çökmesinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, enkazdan 14 kişinin çıkarıldığını, 4'ü olay yerinde, 1'i hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, binadaki kısmi çökmenin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkazdan 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Cenabıhak milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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