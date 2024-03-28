Maltepe'de Yol Çökmesi Sonucu Gecekondularda Hasar Oluştu

Maltepe'de bir süre önce tadilatı yapılan yolun yeniden çökmesi sonucu iki gecekonduda hasar oluştu.

Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta bir ay önce çöken, Maltepe Belediyesi zabıta ekiplerince güvenlik bariyeri konulan ve ardından çöken kısmı yeniden yapılarak asfaltlanan yol, tekrar çöktü. Çökme sonucu yolun altında bulunan iki gecekondunun çatıları zarar gördü.

Mahalle sakini Aytunç Dinç, "Bir ay önce buraya asfalt döktüler, bariyer çekip gittiler. Böyle olacağı belliydi. Gece korkuyla kendimizi zor dışarı attık." dedi.