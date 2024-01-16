Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Maltepe'de uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında F.A'nın (26) Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan F.A'nın evinde yapılan aramada 517 gram uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 585 lira ele geçirildi.

Benzer suçlardan kaydının olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.