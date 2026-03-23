Maltepe'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Maltepe'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı ve Feyzullah Mahallelerinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.K. (53) gözaltına alındı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ile cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.