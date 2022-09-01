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Maltepe'de tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

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Maltepe'de tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

MALTEPE'de oturan Hamdi Azbay, tartıştığı eşi Alev Azbay'ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

MALTEPE'de oturan Hamdi Azbay, tartıştığı eşi Alev Azbay'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralı eşin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Maltepe'de, dün saat 10.30 sıralarında 4 katlı binanın birinci katında oturan Hamdi Azbay (45) ile 18 yıllık eşi Alev Azbay (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hamdi Azbay, eşini iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, Hamdi Azbay ise gözaltına alındı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Alev Azbay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Gülten Eke çiftin daha önce kavgalarına şahit olmadıklarını belirterek "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz, hiç beklemiyorduk" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

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