Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Feyzullah Mahallesi'nde 16 Haziran saat 21.00 sıralarında dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.B.D. (17), sokakta yürüyen Cihan D.'ye tabancayla iki el ateş etti. Cihan D. olaydan yara almadan kurtulurken, şüpheli kısa süre içinde ilçe polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 10 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

"DALTONLAR" ÖRGÜTÜYLE MESAJLAŞMALARI ÇIKTI

Y.B.D.'nin polise verdiği ifadede, Bahçelievler'de yaşadığını ve "Daltonlar" adlı suç örgütüyle bağlantısı bulunduğunu söylediği öğrenildi. Y.B.D., mahalleden tanıdığı "Doğancan" isimli bir kişinin kendisini bir kafeye gönderdiğini ve burada tanımadığı birinden silah temin ettiğini belirtti.

ÖNCE KORKUT SONRA YARALA EMRİ İDDİASI

Y.B.D., kendisine verilen konum ve fotoğrafla Cihan D'nin evine gittiğini ve havaya ateş ederek korkutması istendiğini iddia etti. Olaydan bir gün sonra aynı kişiler tarafından tekrar arandığını belirten şüpheli, bu kez mağdurun bacaklarına ateş ederek yaralamasının istendiğini öne sürdü.

ASIL HEDEF "MARMARAY'DAKİ MAVİ GÖMLEKLİ" ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin cep telefonunda yaptığı ön incelemede "Daltonlar" suç örgütü üyeleriyle mesajlaşmalarını inceledi. Yaklaşık 15 gün önce Maltepe Marmaray İstasyonu'nda bir adamın çocuklarının yanında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan ve sosyal medyada "Mavi gömlekli adam" olarak bilinen İbrahim Aktan'a yönelik silahlı saldırı planlandığı ortaya çıktı.

BENZETTİĞİ İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Şüpheli Y.B.D.'nin Cihan D.'yi görüntüden tanıdığı İbrahim Aktan'a benzettiği için saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde sürdürülüyor.