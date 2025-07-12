Maltepe'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

MALTEPE'de seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılmaz hale geldi.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy bağlantı yolunda seyir halinde olan hafif ticari aracın arka bölümünde saat 14: 00 sıralarında yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekip aşağıya indi. Sürücü indikten kısa süre sonra alevler aracı tamamen sardı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda yanan araç söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.