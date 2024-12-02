Maltepe'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada bir servis minibüsü devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Trafiğe kapatılan Kartal istikametinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Maltepe ilçesinde yola çıkan servis minibüsü, D-100 kara yolunda ilerlediği sırada bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otoyolda savrulan minibüs devrildi.
1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kartal istikameti trafiğe kapatıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor