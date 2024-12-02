Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Maltepe'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada bir servis minibüsü devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Trafiğe kapatılan Kartal istikametinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe ilçesinde yola çıkan servis minibüsü, D-100 kara yolunda ilerlediği sırada bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otoyolda savrulan minibüs devrildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kartal istikameti trafiğe kapatıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor

Maltepe'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu
img

Az daha canlı yayında küfrediyordu
img

Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.