Maltepe'de şehit çocuklarına karneleri verildi

MALTEPE'de, özel bir okulda okuyan şehit çocuklarına, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk dönem sonunun karneleri verildi.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle Maltepe'de özel bir okulda okuyan öğrencilere, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz tarafından karneleri verildi. Ayrıca okulda eğitim gören şehit çocukları 6'ncı sınıf öğrencisi Elanur Karakaşoğlu ile 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Faruk Doğançay'a, Kaymakam Tiryaki tarafından hediyeler takdim edildi.

"BOL BOL DİNLENMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Maltepe İlçe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Bir eğitim öğretim yılının birinci sömestrının sonuna geldik. Bugün okullarımızda öğrencilerimizle birlikteyiz. Öğrencilerimizin karnelerini veriyoruz. Öğrencilerimize tatilde bol bol dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Eğer bir miktar vakitleri kalırsa kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Bütün çocuklarımıza içerisine girdiğimiz yeni yüzyılımızın birinci yılında sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyoruz" dedi.