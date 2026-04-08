Maltepe'de şantiye şefi 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

MALTEPE'de inşaattaki çalışmaları görüntülemek için 5'inci katta cep telefonuyla çekim yaparken düştüğü öne sürülen şantiye şefi Levent Acar (52), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cevizli Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyenin şefi olan Levent Acar, inşaattaki çalışmaları görüntülemek için 5'inci kata çıktı. Cep telefonuyla çekim yaptığı sırada dengesini kaybeden Acar, zemine düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, inşaat çevresinde güvenlik önlemi alarak alanı şeritle kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Acar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı