Maltepe'de Sağanak Yağışlar Su Birikintilerine Yol Açtı

Güncelleme:
Maltepe'de etkili olan sağanak yağış, Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi’nde ev ve iş yerlerini su bastı. Seyir halindeki otomobiller su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Maltepe'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Seyir halindeki otomobiller, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Caddeye bağlantısı olan bazı yollar ve sokaklar göle dönüştü.

Sağanağın etkili olduğu ilçede, bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
