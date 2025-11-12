Maltepe'de Sağanak Yağışlar Su Birikintilerine Yol Açtı

Maltepe'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Seyir halindeki otomobiller, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Caddeye bağlantısı olan bazı yollar ve sokaklar göle dönüştü.

Sağanağın etkili olduğu ilçede, bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk oluştu.